تكريم اسم الراحل "شفيع شلبي" في ختام الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، احتفالية

للمخرج والمذيع الراحل "شفيع شلبي"، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي بعرض مجموعة من أفلامه، أعقبها ندوة تكريمية أدارها الناقد الكبير مجدي الطيب وتحدثت فيها زوجته سمية الشناوي وصديقه المقرب شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي وعدد من السينمائيين.

من جانبه قال الناقد الكبير مجدي الطيب، إن "شلبي"، فنان سابق عصره، مشيرا إلى أنه أول من طالب بإنشاء الاتحاد الإذاعي.

وأضاف مجدي الطيب علاقتي بشلبي بدأت من عام 1981 فقد عملت معه مساعد مخرج فى عدد من البرامج، وأضاف أن البعض لخص شخصيته بأنه المذيع الذي يحضر التلفزيون بالعجلة, لكن هناك كثيرون لا يعرفون شيئا عن إنتاجه السينمائي الكبير .

وأوضح الطيب أن شفيع شلبي تم وقفة مرتين عن العمل الأولى في أحداث سبتمبر وبعد وفاة السادات عاد واستقبلته مديحة كمال وقتها استقبال كبير.

واستطرد، وبعدها قدم شفيع برنامج اسمه بالطول والعرض وقدمنا ٤ حلقات من بورسعيد ودمياط وسينا، وبعد العوده فوجئنا أن رئيسة التلفزيون توقفة عن العمل بسبب محافظ دمياط إذ قام بتصوير رأي الناس في مشكلة تخص مجموعة من المباني التي تم تصميمها في منطقة كانت تسببت في وجود بعض الأمراض، وقتها طلب المحافظ من شفيع تسليم الماتريال الذي تم تصوير لكنه رفض ليجد قرار الإيقاف عن العمل.

ويضيف مجدي الطيب أنه كان حر نفسه كنا يذهب إلى الميادين ويقابل الناس و يقوم بتصوير مشاكلهم وعرضها.

وأكدت زوجة الراحل " شفيع"، أنه كان حريص على التواصل الجاد من أجل تحقيق إنجازاته وكان يحتاج لعمر فوق العمر لتحقيق أحلامه.

فيما كشفت زوجة " شفيع"، إنه قام بعمل فيلما سينمائيا كاملا عنه من خلال شهادة كبار السينمائين عنه على مدار ساعة تقريبا، لافتة إلى حصوله على جائزة أحسن فيلم من أحد دورات المهرجان السابقة.

و استكملت، عاصرت شفيع منذ عام 1990 وكان طوال حياته يقول إنه لن يقدم سوى قناعاته وكان ينتج أعماله من مالة الخاص ولم يتقاضى أي أجر عن ذلك.

ووصلت أعماله إلى 1500عمل كان دائما مهتم بالإنسان، وكان مشروعة إنشاء قناة تلفزيونية تعبر عن الشعب.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، و بدأت أولى دوراته في عام1991.