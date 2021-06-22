"إسرائيل تتكلم بالعربية" تحتفي براقية إبراهيم.. والجمهور العربي: جاسوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، على موقع "فيسبوك"، صورة الفنانة الراحلة راقية إبراهيم، وذلك إحياء لذكرى ميلادها.

وكتب المسؤول عن الصفحة، تعليقًا على الصورة "في مثل هذا اليوم من عام 1919 ولدت في المنصورة راقية إبراهيم ممثلة مصرية يهودية واسمها الحقيقي راشيل (راحيل) أبراهام ليفي. كانت راقية من أهم الوجوه في السينما المصرية ومن مشاهير اليهود المصريين في الساحة الفنية والثقافية وما هذا إلا قسط يسير من المساهمة الثقافية للجالية اليهودية في مصر على امتداد التاريخ المعاصر."

وتابعت الصفحة "كان أوج شهرتها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. امتلكت الموهبة والصوت القوي الذي أهلها للعب الكثير من الأدوار الجادة. من أهم أعمالها في السينما المصرية مشاركتها فيلم (رصاصة في القلب، سلامة في خير، ليلى بنت الصحراء، أرض النيل وملاك الرحمة)".

وانهالت التعليقات الغاضبة، والمنتقدة للمنشور ولراقية إبراهيم، والتي اتهمتها بالضلوع في قتل عالمة الذرة سميرة موسى، ومن بين التعليقات: "من أهم أعمالها التجسس وقتل العالمة المصرية سميرة موسى، علشان كده الغرب صمم ينشأ ليكم كيان بعيد عنه علشان يأمن شركم لأنكم جسم سرطاني في أي مكان تكونوا فيه ودايما ولائكم للصهيونية وليس للبلاد التي تعيشون فيها"، "خائنة خانت البلد اللي عاشت فيها وحملت جنسيتها وحطتها في المكانة اللي وصلتلها، وعملت جاسوسة لصالح كيان معادي كويس أنكم بتفكرونا بنماذجكم اللي هما مثال للخيانة".

وكتب آخرون "مهما فعلتم ومهما تحصنتم ومهما زدتم ومهما تكاثرتم ومهما هيمنتم على العباد والبلاد بالأموال والدعاية والصحف، مصيركم ونهايتكم معروفة ومكتوبة وقالها الله عز وجل"، "أحد أهم إنجازاتها اشتركت مع الموساد في اغتيال عالمة الذرة المصرية العربية سميرة موسى عام١٩٥٢م، يجب أن تذكروا هذه المعلومات"، "كمل وقفت ليه.. وعملت ايه بعد ما اتولدت واتربت ف مصر.. هاااا؟ اشتغلت جاسوسة إسرائيلية.. وهاجرت أمريكا.. وساعدت في اغتيال صديقتها العالمة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، ونعم الأصل".

ومن بين التعليقات "اتنيلوا ونبي، بطلوا تحطوا السم في العسل، بتاخدوا الجانب الكويس ونسيتوا تقولوا انها كانت موجوده عشان تقتل عالمة الذرة المصرية سميرة موسي"، "ما تكمل يا مزور الحقائق وقول دورها الوسخ معاكوا كان ايه، اذا كنتوا بتزوروا كلام رب العالمين مش هاتزوروا تاريخ احنا شوفناه وعيشناه"، "بوستاتكم بدل ما تغير الفكرة عنكم عملت العكس خلتني أكرهكم اكتر والله كل ما اكتشف أن في ناس كانت عايشة ما بينا هم كلابكم في الأصل".

راقية إبراهيم شاركت في عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، من بينها: "جنون الحب"، "كدت أهدم بيتي"، "زينب"، "ملاك الرحمة"، "ماكنش عالبال"، "حب لا يموت".