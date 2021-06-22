"على الهوى" مسلسل درامي سعودي يناقش قضايا الفساد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - انتهى الطاقم الفني للمسلسل السعودي الاجتماعي "على الهوى" من تصوير جميع مشاهد العمل الداخلية الخارجية في محافظة الأحساء، شرق البلاد.

وتدور قصة المسلسل، الذي يتكوَّن من 15 حلقة متصلة ومنفصلة، حول قضايا مكافحة الفساد، وحماية المال العام، انسجاماً مع أهداف "رؤية السعودية 2030".

وفي حديث خاص، أوضح لـ "الخليج 365" علي العلي، منتج العمل، أن طاقمه ركز خلال التصوير على أهمية إظهار الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة الفساد، إلى جانب كيفية المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة للسعوديين.



وتوقَّع أن يكون للمسلسل شأنٌ كبير في الدراما السعودية بعد عرضه على القناة السعودية، مبيناً أن "من عوامل نجاح العمل اختيار أماكن ومواقع مناسبة لتصويره، إلى جانب مشاركة نخبة من الممثلين السعوديين المعروفين فيه، منهم عبدالعزيز السكيرين، وعلي السبع، وراضي المهناء، وراشد الورثان، ومعتز العبدالله، وعدد من الوجوه الشابة، منهم ريم الحبيب، ونجود أحمد، وجبران الجبران، ومحمد الهاشم، ونغم المالكي".

وكشف العلي أن المسلسل يقدم رؤية جديدة، تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ، يسعى إلى التطوير، موضحاً أن "على الهوى" من تأليف نديم نجم، وإخراج إياد نظمي، بمساعدة عبدالإله هزازي، ومعالجة درامية لزكي ماردينير.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"