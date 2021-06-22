الملكة إليزابيث تحتفل بيوم ميلاد الأمير ويليام بمجموعة من الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - تزامن احتفال الأمير ويليام دوق كامبريدج بيوم ميلاده الـ39 مع احتفالات العالم بيوم الأب. وهذان الحدثان قد جلبا بعض الفرح للعائلة، بعد حالة الحداد على وفاة زوج الملكة، الأمير "فيليب" في أبريل الفائت.

وبهذه المناسبة قدمت العائلة المالكة أجمل التمنيات لـ"ويليام" وعلى رأسهم الملكة "إليزابيث" التي احتفلت بيوم ميلاد حفيدها الأمير "ويليام" التاسع والثلاثين من خلال مشاركة مجموعة من صور العائلة المالكة.

وبحسب موقع "Page 6" في سلسلة من الصور التي تمت مشاركتها على حساب العائلة على Twitter، شوهد دوق كامبريدج مبتسمًا في أربعة أحداث مختلفة، بما في ذلك Trooping the Colour لعام 2019 ، حيث انضمت إليه زوجته "كيت ميدلتون" وأطفالهما الثلاثة.

وكتبت الملكة رسالة: "أتمنى لدوق كامبريدج يوم ميلاد سعيد للغاية اليوم!" #HappyBirthdayHRH "

وفي صورة أخرى نشرتها الملكة كانت لـ"ويليام" و"كيت" يضحكان معًا أثناء جولتهما في اسكتلندا الشهر الماضي.

الأمير "تشارلز" يهنئ ابنه بيوم ميلاده

ويليام وكيت وأبناؤهما الثلاثة في حفل the Colour لعام 2019- الصورة من موقع Page 6

وبالإضافة إلى الملكة نشر والد "ويليام" وريث العرش الأمير "تشارلز" صوراً المذهلة.

وجاء في رسالته: "يوم ميلاد سعيد للغاية لدوق كامبريدج".

وقد تفاعل المعجبون مع هذه الرسائل فأسرعوا لتهنئة "ويليام" بعيد ميلاده حيث أرسلوا أطيب أمنيات يوم ميلاد "ويليام" عبر حساب كامبريدج الرسمي على Instagram.

أمنيات كثيرة بيوم ميلاد سعيد

ويليام وكيت في جولتهما الأخيرة بأسكتلندا- الصورة من موقع Page 6

كتب أحد المراقبين الملكيين: "أتمنى لملك المستقبل أفضل الأمنيات! يوم ميلاد سعيد." بينما كتب آخر : "يوم ميلاد سعيد للأمير "ويليام" أتمنى لك يومًا سعيدًا مع زوجتك وأطفالك."