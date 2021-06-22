كيف احتفل النجوم العالميون بيوم الأب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - يحتفل العالم اليوم بـ"يوم الأب" في احتفال سنوي لتُبدي الأسر والأبناء العرفان والتقدير لدور الأب في حياتها وما يبذله من جهود لتوفير سبل الراحة لهم.

وقد حرص المشاهير، زوجاتهم وأبناؤهم مشاركة إحتفالاتهم الخاصة بيوم الأب عبر وسائل التواصل الإجتماعي تقديراً وعرفانًا بجميل الآباء وتقديرًا لهم وذلك بتقديم الهدايا والبطاقات.

وبهذه المناسبة أطلعنا موقع "People" على أهم مشاركات النجوم في يوم الأب:



1- ريان دورسي

شارك الممثل "رايان دورسي" مجموعة من اللقطات المبتسمة لابنه "جوزي" البالغ من العمر 5 سنوات، وعلق عليها: "أنت تجعلني فخورًا جدًا بأن أكون والدك."

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2- كاني ويست

حرصت "كيم كارداشيان" على الرغم من طلاقها من "كاني ويست" تقديم تهنئة رقيقة عبر حسابها على إنستغرام من خلال مشاركة صورة له مع أطفالهما الأربعة. كما شاركت أيضًا صورة لوالدها الراحل" روبرت كارداشيان" وهي تحتضنه وتقبله.

كتبت "كيم": يوم أب سعيد لكل الآباء المذهلين في حياتنا! أحبكم دون قيد أو شرط!!!

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3- باراك أوبامااستغلت "ميشيل أوباما" مناسبة يوم الأب لتنسب فضل القيم والأخلاق التي غرسها في أبنائهما إلى الزوج "باراك أوباما". كتبت: "لم يكن بإمكان بناتنا أن يطلبن قدوة أفضل. نحن محظوظون للغاية لوجودك في حياتنا."

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4- أرنولد شوارزنيجركتبت "كاثرين شوارزنيجر برات" في رسالة محبة إلى والدها: "أحبك كثيرًا وأنا ممتنة جدًا لكل ما لديك من روح الدعابة والتوجيه والانضباط والقواعد والمرح والحب طوال حياتي."

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5- سيباستين بيرحصل الأب الجديد على تقدير محب من الزوجة "إميلي راتاجكوفسكي" والتي شاركت صورة خاصة للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد إحتفالًا بيوم الأب.

6- زين مالك

احتفلت "جيجي حديد" بيوم الأب وكتبت: "كاي محظوظة جدًا لأن لديها أب يحبها كثيرًا ويفعل أي شيء لرؤية ابتسامتها !!"

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7- جيمس فان دير بيكحصل "جيمس فان دير بيك" على تقدير محبٍّ من زوجته "كيمبرلي" حيث كتبت: "أي كلمات هي ظلم لثروتي بأنك زوجي وأبي لجميع أطفالنا."

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8- داريل ساباراأعطت المغنية "ميغان ترينور" الأب الجديد تهنئة بمناسبة يوم الأب وكتبت أنه "بالفعل أب رائع بعد 4 أشهر!"

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9- ترافيس سكوت"يوم أب سعيد travisscott يومًا واحدًا لا يكفي لتكريمك." هكذا علقت "كايلي جينر" على منشورها الحنون في يوم الأب إلى "ترافيس سكوت".

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10- داني فوجيكاواشاركت "كيت هدسون" رسالة لطيفة يوم أمس الأحد حيث أشادت بـ"داني فوجيكاوا". كتبت: حبي، ببساطة، أنت الأب الأكثر ذكاءً. كلنا نحبك كثيرًا". #HappyFathersDayswimswammyslippyslappy

11- جاستن تمبرليك

احتفلت "جيسيكا بيل" بـ"جاستن تيمبرليك" واصفة إياه "بالقمر والنجوم."

كتبت: "حبيبتي نحن ممتنون لك على كل الأشياء الكبيرة والأشياء التي لا نراها. شكرا لك لجعلها ممتعة جدا. نحن نحبك كثيرا. ولجميع الآباء الآخرين أحييكم. يوم أب سعيد."

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12- راسيل ويلسونبدأت "سيارا" احتفالات عائلتها من خلال مشاركة بعض الأسباب التي تجعل زوجها "راسل ويلسون" - لاعب الوسط في كرة القدم الأمريكية - أبًا رائعًا. كتبت :"دائمًا حبنا. دائما مهتم. أنت صخرتنا!"