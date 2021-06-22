نوال الزغبي تبارك لهيفاء وهبي على “لو كنت”: أنت دائماً رائعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعدما حصدت 6 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة، باركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لزميلتها هيفاء وهبي على أغنيتها الجديدة “لو كنت” وعلى إصدارها الفيديو كليب الجديد للأغنية.

وكتبت نوال عبر صفحتها قائلة: “ألف مبروك أغنية لو كنت روعة كتير حلوة وجديدة وأنت دائما رائعة، أحبك”. فأعادت هيفا نشر ما كتبته نوال معلّقة: “شكرا إنك شاركتيني فرحتي، الله يبارك فيكي، أحبك أيضاً”.

واستطاعت هيفا وهبي مع الفنان المصري أكرم حسني أن يحققا نجاحاً كبيراً بأغنيتهما “لو كنت”، إذ انها تخطّت الـ 6 مليون مشاهدة بأيام قليلة على قناة هيفا الرسمية على يوتيوب.