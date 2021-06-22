فن ومشاهير

نوال الزغبي تبارك لهيفاء وهبي على “لو كنت”: أنت دائماً رائعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نوال الزغبي

بعدما حصدت 6 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة، باركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لزميلتها هيفاء وهبي على أغنيتها الجديدة “لو كنت” وعلى إصدارها الفيديو كليب الجديد للأغنية.

وكتبت نوال عبر صفحتها قائلة: “ألف مبروك أغنية لو كنت روعة كتير حلوة وجديدة وأنت دائما رائعة، أحبك”. فأعادت هيفا نشر ما كتبته نوال معلّقة: “شكرا إنك شاركتيني فرحتي، الله يبارك فيكي، أحبك أيضاً”.

واستطاعت هيفا وهبي مع الفنان المصري أكرم حسني أن يحققا نجاحاً كبيراً بأغنيتهما “لو كنت”، إذ انها تخطّت الـ 6 مليون مشاهدة بأيام قليلة على قناة هيفا الرسمية على يوتيوب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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