شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيي الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا:أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الكبير هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على احياء الذكري العاشرة لرحيل ابنته دينا، التي رحلت عن عالمنا في نفس اليوم عام 2011، بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، حيث نشر شاكر صورة لابنته الراحلة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليحيي الذكري العاشرة لوفاتها.

وكتب شاكر على الصورة التي نشرها منذ قليل "دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلي وأحلي ملاك نزل علي الارض النهارده الذكري العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة".

وسرعان ما حصد نقيب الموسيقيين على عدد كبير من التعليقات التي تدعو بالرحمة لابنته، واستقبل البوست آلاف من التعليقات خلال وقت قصير من قبل متابعيه وجمهوره في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من أصدقاءه الفنانين.

دينا هاني شاكر، كانت تعاني من مرض سرطان المعدة، الذى سافرت الى عدد من الدول الأوروبي لتلقي العلاج فيها، لتتحسن حالتها الصحية لفترة ومن ثم تعود من جديد لمرضها مرة آخري لترحل عن عالمنا في يوم 22 يونيو 2011.