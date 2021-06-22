شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولي تدعو من بوركينا فاسو لاستضافة اللاجئين حول العالم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية انجلينا جولي بصفتها المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيم جوديبو في شمال شرق بوركينا فاسو، لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الماليين الذين فروا من أعمال العنف.

ووصلت النجمة إلى المخيم على متن مروحية برفقة وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي يتم إحياؤه سنوياً في 20 يونيو، وقالت جولي بعد زيارتها المخيم الواسع "أحتفل بهذا اليوم كل سنة مع لاجئين في بلدان مختلفة، ولم يسبق أن شعرتُ يوماً بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما أشعر به اليوم".



انجلينا جولي

وأضافت "الحقيقة هي أننا لا نقوم بنصف ما يمكننا، وما ينبغي فعله، لإيجاد حلول للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم، أو لدعم البلدان المضيفة"، داعية إلى دعم البلدان التي تستضيف لاجئين مثل بوركينا فاسو.

وفي حضور لافت تجولت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي في مخيم غوديبو في شمال شرقي بوركينا فاسو، لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الماليين الذين فروا من أعمال العنف.

وأوضحت جولي بعد زيارتها المخيم الواسع أنه لم يسبق لها أن شعرت بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما تشعر به اليوم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

في مارس 2020، وبعد هجوم جديد استهدف المركز الأمني لهذا المخيم الذي كان يؤوي ما يصل إلى 9000 لاجئ، اضطر اللاجئون الذين بقيوا فيه بعد هجمات سابقة، إلى الفرار بدورهم أيضا، ما تسبب في إغلاق غوديبو.

لكن منذ ديسمبر عام 2020، أعادت سلطات بوركينا فاسو ومفوضية الأمم المتحدة، اللاجئين إلى هذا المخيم، بعد تعزيز النظام الأمني من خلال نشر عسكريين إضافيين وتسيير مزيد من الدوريات.