دنيا سمير غانم تقدم اعتذارها عن هذا الأمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:58 مساءً - تقدمت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” باعتذارا لإدراة مهرجان أسوان للمرأة عن عدم حضورها لفعاليات المهرجان وتسلم جائزتها التكريمية .

وأشارت دنيا سمير غانم في اعتذارها إلى أن سبب عدم تمكنها من التواجد بالمهرجان يرجع إلى الظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

وأضافت أنها لا تستطيع ترك والدتها في ظل هذه الظروف حيث تتواجد بجانبها طوال الوقت .

كما أكدت دنيا سمير غانم على أنها سوف تقوم بإرسال كلمة مصورة لها يتم عرضها في حفل الافتتاح الخاص بالمهرجان .

يذكر أن حفل إفتتاح مهرجان أسوان للمرأة سيقام يوم غد الأربعاء الموافق 23 يونيو في دورته الخامسة .