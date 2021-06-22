دنيا سمير غانم تقدم اعتذارها عن هذا الأمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:58 مساءً - تقدمت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” باعتذارا لإدراة مهرجان أسوان للمرأة عن عدم حضورها لفعاليات المهرجان وتسلم جائزتها التكريمية .
وأشارت دنيا سمير غانم في اعتذارها إلى أن سبب عدم تمكنها من التواجد بالمهرجان يرجع إلى الظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
وأضافت أنها لا تستطيع ترك والدتها في ظل هذه الظروف حيث تتواجد بجانبها طوال الوقت .
كما أكدت دنيا سمير غانم على أنها سوف تقوم بإرسال كلمة مصورة لها يتم عرضها في حفل الافتتاح الخاص بالمهرجان .
يذكر أن حفل إفتتاح مهرجان أسوان للمرأة سيقام يوم غد الأربعاء الموافق 23 يونيو في دورته الخامسة .
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