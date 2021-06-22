عمرو وهبة يثير قلق الجمهور على دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:58 مساءً - كشف الفنان ” عمرو وهبة ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي لازالت ترقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب معاناتها من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وجاء ذلك في منشور نشره المطرب ” علي الألفي ” يتساءل فيه عن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز فكتب قائلا : ” حد يعرف أى أخبار عن مدام دلال عبد العزيز ” .
ليرد عمرو وهبة في تعليق له : ” صباح الفل يا علوة .. مش بحب اتكلم بإسم الأسرة وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص ” .
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