أفضل أفلام التشويق والإثارة على نتفليكس.. منها "المكالمة" و"بيرد بوكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول شبكة البث الإلكتروني نتفليكس دومًا إرضاء مختلف الأذواق، إذ تحرص على تضمن جدولها مختلف تصنيفات الأفلام شهريًا.

ولعشاق الإثارة والتشويق، يستعرض موقع "ماشابل" الأمريكي في التقرير التالي أبرز أفلام التشويق التي تعرض على نتفليكس حاليًا..



1- Bird Box





فيلم "بيرد بوكس" بطولة ساندرا بولوك وسارة بولسون، ويدور حول أم تحاول إنقاذ أبنائها من وباء اجتاح الأرض يدفع المصابين به إلى الانتحار.



2- The Call





فيلم "المكالمة" الكوري، بطولة بارك شين هاي وجيون جونج سيو، ويتناول الفيلم قصة فتاة تذهب إلى زيارة والديها، وخلال الزيارة تتفقد هاتفها ثم تبدأ في تلقي رسالة مزعجة ترتبط بسيدة غامضة.

3- The Clovehitch Killer





فيلم "ذا كلوف هيتش كيلر" بطولة ديلان ماكديرمان وتشارلي بلامر، ويتناول الفيلم العلاقة بين قاتل متسلسل قتل 10 نساء ولم يتم إلقاء القبض عليه.



4- Hush





فيلم "هاش" بطولة كيت سيجيل وجون جالاجر جونيور، ويتناول محاولة كاتبة قصص رعب صماء النجاة بحياتها من محاولات سفاح قتلها.



5- I Am Mother





فيلم "أنا الأم" بطولة هيلاري سوانك وكلارا روجارد لارسن، ويتناول الفيلم قصة فتاة يقوم بتربيتها إنسان آلي ويصطلح على تسمية نفسه بـ"الأم" بعد انتهاء البشرية، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة.



6- Nightcrawler

فيلم "المتسلل ليلًا"، بطولة جيك جيلنهال وريز أحمد، ويدور حول صحفي فيديو يختص بتصوير مشاهد الحوادث بلقطات حية، إلا أن مرضه النفسي يقوده لتصرفات مفجعة.