شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكرر تجربته مع أغانى المهرجانات ويقدم دويتو مع عنبة وزوكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان أحمد سعد بعد غد الخميس أغنيته الجديدة "الملوك" ويشارك معه في الاغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، ونشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة بعنوان "الملوك"، وعلق "سعد"، على البرومو، والذى ظهر فيها أشخاص ملثمون، قائلاً: "الملوك.. قريبا".

يذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.