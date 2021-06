شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب شخصية تورمند GOT يثبت صحة تقارير انضمامه لـ The Witcher..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت منذ عدة اشهر عدة تقارير تؤكد انضمام النجم العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند الشهيرة في مسلسل Game of thrones، إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل الإثارة والأكشن The Witcher، الذى يقوم ببطولته النجم العالمي هنري كافيل بشخصية صائد الوحوش.

ولم يعلن القائمين على المسلسل الشهير أى صور من كواليس تصوير الموسم الثاني تظهر مشاركة النجم العالمي كريستوفر هيفجو إلى طاقم العمل، حتي شارك النجم متابعيه وجمهوره منذ قليل مقطع فيديو قصير من التريلر الرسمي للموسم الثاني عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن مشاركته في الحلقات القادمة.

وكان قد كشف القائمون على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher عن إعطاء الضوء الأخضر لمسلسل رسوم متحركة مشتق من السلسلة الشهيرة يأتى بعنوان The Witcher: Nightmare of the Wolf، بدون الإعلان عن أى تفاصيل محددة عن القصة التى سيسردها أوالأبطال الذين سيقدمون الأداء الصوتي للعمل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على المسلسل الشهير، قرروا إعطاء الضوء الأخضر لمسلسل رسوم متحركة جديد مشتق من عالم الخيال The Witcher، بعد ردود الفعل الجيدة التي شهدها سوق الدراما بعد طرح التريلر الرسمي للموسم الثاني من السلسلة التي تعرض عبر المنصة الأمريكية.

وطرح القائمون على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher، منذ أيام، الملامح الأولى للموسم الثانى فى التريلر الرسمى، ليعلن عن جانب من الإثارة المنتظرة فى الحلقات الجديد من الموسم الذى ينتظره عشاق السلسلة منذ نحو عامين.