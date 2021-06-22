شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين و4 فنانات يجسدن شخصيات سعاد حسنى بفيلم "فى حب السندريلا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المصور محمود رشاد فيلم قصير من إخراجه بعنوان "في حب سعاد حسنى" إحياءً للذكرى العشرين لوفاتها والتي تزامنت أمس الاثنين الموافق 21 يونيو، مستعيناً في الفيلم بـ 5 فنانات هن نسرين أمين، هند عبد الحليم، بسنت شوقى، مى الغيطى، سارة عبد الرحمن من أجل تقمص 5 شخصيات من أعمال لسندريلا وتجسيد مراحل مختلفة مرت بسعاد حسنى في حياتها.

وجسدت نسرين أمين شخصية "شفيقة" من فيلم "شفيقة ومتولي إنتاج 1979، ومي الغيطي قدمت شخصية "زوزو" من فيلم "خلي بالك من زوزو" إنتاج 1972، وهند عبد الحليم وشخصية "زبيدة" من فيلم "الجوع" إنتاج 1981، وسارة عبد الرحمن جسدت شخصية "نوسة" من فيلم "حلوة وشقية" إنتاج 1966، وبسنت شوقي قدمت شخصية "وفاء" من فيلم "الراعي والنساء" انتاج عام 1991.

وبدورها كشفت الفنانة نسرين أمين كواليس مشاركتها في الفيلم القصير احياء لذكرى وفاة السندريلا سعاد حسنى العشرين وقالت لـ"الخليج 365": عندما عرضت علىَ الفكرة من قبل محمود رشاد وسمعت أوديو الفيلم تأثرت جداً وقلت له أحب أن أكون جزء من المشروع واتفقنا على كافة التفاصيل، والحقيقة أننا شاركنا في هذا الفيلم بمنتهى الحب حباً في سعاد حسنى وأدوارها والسينما والفن بشكل عام".



نسرين امين فى شخصية شفيقة

وأشارت نسرين:" قدمنا مراحل من حياة السندريلا سعاد حسنى مع رباعيات صلاح جاهين وموسيقى راجح داوود، فهذا الفيلم القصير هو فن من أجل الفن، فسعاد حسنى حاضرة مع مختلفة الأجيال التي تحبها وتحب مشاهدة أعمالها، وهذا اهداء لها في ذكرى وفاتها العشرين.



هند عبد الحليم



مى الغيطى



سارة عبد الرحمن