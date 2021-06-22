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الانتهاء من نصف مشاهد مسلسل"الحرير المخملى"وتكثيف التصوير للعرض منتصف يوليو

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القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق يتم تصوير مسلسل "الحرير المخملى" داخل حى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الاعلامى، حيث يكثف المخرج أحمد حسن ساعات التصوير، لعرض العمل منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة وأن أسرة العمل لم تنتهى سوى من 50 % من أحداثه حتى الآن، ولقد تم تصوير حلقات  المسلسل مابين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان.

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مصطفى فهمى واحمد حسن وتامر جوزيف 

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

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 فريق عمل المسلسل

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.

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 هالة فاخر  فى المسلسل 

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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