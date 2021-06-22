شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السينما العالمية.. عودة الملايين لشباك التذاكر وانتعاش سوق الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات شباك التذاكرالدولية في عطلة نهاية الأسبوع، بعد تواجد أفلام قوية، حيث حقق فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard نحو 7.8 مليون دولار في أول ظهورله في 21 سوقًا خارجيًا، إلى جانب الإطلاق المحلي لمدة خمسة أيام، أصبح الإجمالي العالمي الآن 24.8 مليون دولار.

ويشهد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليهم زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وكان أفضل فيلم تحقيقا للإيرادات في الخارج هو فيلم F9الذي يقترب من 300 مليون دولار، وذلك قبل افتتاحه في أمريكا والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك، حسب موقع deadline، ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فان ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من: جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.



f9

في حين حقق فيلم "Quiet Place 2" اجمالي أرباح بقيمة 222 مليون دولار أمريكي عالميا، A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم دور زوجها.