شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني يشارك فى تأسيس مدرسة لتعليم فنون السينما لطلاب المجتمعات الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي جورج كلوني، عن مشاركته في تأسيس مدرسة عمومية لتعليم الفنون السينمائية والتلفزيونية، في لوس أنجلوس، لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية من المجتمعات الفقيرة و المحرومة من دخول عالم هذه الصناعة.

ويشارك كلوني فى مجلس استشاري يضم عدد من النجوم الكبار بالشراكة مع "مدارس مقاطعة لوس أنجلوس"، لقيادة برنامج تعليمي تحت اسم " magnet "، لتزويد الطلاب بالمناهج الدراسية والتدريب العملي والتدريب الداخلي، في صناعة الإنتاج التلفزيوني والأفلام، وفقا لشبكة cbsn الأمريكية.

ويضم المجلس بالإضافة لجورج كلوني، إيفا لونجوريا ، كيري واشنطن ، دون تشيدل ، ميندي كالينج، وسيتم إطلاقها في خريف 2022 وستقام داخل مركز إدوارد آر رويبال التعليمي في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقال كلوني في بيان له :"هدفنا هو أن نعكس بشكل أفضل تنوع بلدنا، ما يعني أن نبدأ باكرا"، مضيفا أن المشروع يتضمن "إنشاء برامج تعلم الشباب التعامل مع الكاميرات، والمونتاج، والمؤثرات البصرية، والصوت، وجميع الفرص الوظيفية التي توفرها هذه الصناعة".

فيما قال المشرف العام على مدارس مقاطعة لوس أنجلوس، أوستن بيتنر، في تغريدة على تويتر :" إن المبادرة ستساعد في فتح أبواب الفرص لمجموعة متنوعة من الطلاب من المجتمعات المحرومة".

وأضاف بيتنر أن "الفيزياء لها دور في اختيار المصور السينمائي عدسة الكاميرا، والرياضيات هي جزء من أساس الموسيقى التصويرية للفيلم، ومهارات التفكير النقدي مطلوبة لتصميم موقع التصوير"، مؤكدا أن "كل هذا سيتم ربطه بالمنهج الدراسي في المدرسة".