شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب الممثلة الأكثر ترشيحًا للجوائز فى تاريخ السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الممثلة العالمية ميريل ستريب بعيد ميلادها الـ 72 إذ أنها من مواليد عام 1949، وحققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها الفنية حيث صنفت من قبل كثيرين أنها أعظم ممثلة حية، ورآها آخرين الأعظم بالتاريخ بلا منازع لما تظهره من براعة كبيرة يعكس موهبة أكبر مع كل دور تقوم بلعبه الممثلة القديرة التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

ومع احتفال ميريل ستريب بعيد ميلادها اليوم نسلط الضوء عليها من خلال عدة معلومات عنها بالسطور التالية.



ميريل ستريب والأوسكار

عام 1977 يعد من أهم الأعوام بمسيرتها، حيث تمكنت فيه من تقديم أول أدوارها في السينما مع فيلم "Julia"، وفي العام نفسه مثلت في المسلسل التلفزيوني القصير "Holocaust"، بدور امرأة ألمانية متزوجة من فنان يهودي في العهد النازي من ألمانيا، وذلك بعد سلسلة من النجاحات على خشبة مسرح برودواى.

حصدت جائزة Primetime Emmy Award كأفضل أداء لممثلة في فيلم أو مسلسل قصير عن دورها بمسلسل "Holocaust".



ميريل ستريب

فى عام 2006 تم إصدار أحد أفضل أفلام ستريب "The Devil Wears Prada" وقد حصد أكثر من 326.5 مليون دولار حول العالم، حيث لعبت ستريب في الفيلم دور محررة في مجلة فنية، وترشحت عنه للعديد من الجوائز.



ميريل ستريب

جسدت ميريل استريب أدواراً عديدة لعبت فيها شخصيات حقيقة إلا أن الفيلم الأهم من وجهة نظر كثيرين هو "The Iron Lady" عام 2011 ، الذي جسدت فيه شخصية مارغريت تاتشر.

رُشحت الممثلة ميريل ستريب لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات، وترشحت أيضاً 14 مرة لنيل BAFTA Award وربحت اثنين منها كما ترشحت 27 مرة لنيل Golden Globe Award وربحت 8 منها، وتعتبر أكثر ممثلة تترشح لهذا الكم من الجوائز.

فيلم "Mamma Mia" يعتبر الأكثر ربحاً لها، وصنفه كثيرون على أنه الأنجح لها حيث تجاوزت ايراداته حاجز 600 مليون دولار.