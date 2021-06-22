شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر:"شكرا لكل أخواتى نجوم مصر حضور فرح ابنى .. حبكم فى قلبي لا يوصف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم اللذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الأربعاء الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم ".



إيهاب توفيق و مصطفى قمر

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، الأربعاء الماضى ، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضورعدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.



تامر حسنى و مدحت صالح

وشهد الحفل غناء مصطفى قمرأغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.



تامر و مصطفى قمر



محمد لطفى و مصطفى قمر



مصطفى قمر و النجوم



مصطفى قمر و حماقى