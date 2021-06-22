فن ومشاهير

بعد تعافيه من كورونا.. تعرف على موعد حفل علي الحجار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان علي الحجار عن موعد أول حفلاته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس ، مؤكدا أن الحفل يقام يوم 29 يوليو المقبل.

الحجار أعلن عن موعد ومكان الحفل، عبر صفحته على موقع فيس بوك، إذ نشر صور من آخر حفل له، وكتب "من آخر حفلاتنا في رمضان اللي فات، أبريل 2021 على مسرح الزمالك، هنغني لايف تاني على مسرح النافورة في دار الأوبرا يوم 29- 7 الجاي.. نتقابل هناك".

المطرب على الحجار كان قد أعلن في 6 يونيو الماضي عن سلبية مسحة فيروس كورونا التي أجراها وزوجته، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم ".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا