شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة لمجهول: "تلمس شعرة منها أهد المعبد باللي فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل الفنان وائل عبدالعزيز، منشوراته، التي يدعم من خلالها شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب وائل "أنا اقفش منها وتقفش عليا آه، انما يتلمس شعرة منها اكل قلبك وأهد المعبد باللي فيه".

كانت ياسمين نشرت قبل يومين صورة، وجهتها لشخصين دون الكشف عن اسميهما، معلقة "على الله حكايتكم يا جوز...".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.