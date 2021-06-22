التغريبة بنت الزناتي... بعيون النقاد في المركز القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وبحضور الفنان الكبير محيي إسماعيل دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"التغريبة بنت الزناتي".

وتتم الدراسة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

وتبدأ الفاعليات في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس القادم الموافق 24 يونيو ٢٠٢١.

ويستقبل المركز القومي للمسرح الضيوف في ٩شارع حسن صبري بالزمالك وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

"التغريبة بنت الزناتي"إنتاج الفرقة القومية للموسيقي والالات الشعبية بقيادة دكتور أسامة زغلول - التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تأليف بكري عبد الحميد ، إخراج منار زين العابدين.