خاص.. لماذا تم تأجيل تحديد مقاسات الطرف الصناعي لشريف دسوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل تم تحديد مقاسات الطرف الصناعي المقرر تركيبه لقدم الفنان شريف دسوقي؟ وإلى أين وصلت تطورات حالته الصحية؟

إبراهيم الفرن "الصديق المقرب من الفنان شريف دسوقي"، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: " الفنان شريف دسوقي ما زال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي، وتم تأجيل تحديد مقاسات الطرف الصناعي التجريبي إلى الأسبوع القادم؛ للتأكد من استقرار حالة وحجم القدم بعد الجراحة التي خضع لها".

وأضاف: "الحالة المعنوية له حاليًا جيدة جدًا، ولديه حماس كبير لتركيب جهاز الطرف الصناعي".

"دسوقي" قد قال خلال مداخلة هاتفية سابقة ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة الحالية من خلال فيلم "ماما حامل"، كما أن هناك خطوة جديدة في حياته، وأنه سيبدأ في تحديد مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي.

ووجه دسوقي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أمر بإحضار "طرف صناعي" من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا: "لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه، وكذلك مجلس الوزراء ووزارة الصحة".

وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذه الساق الصناعية ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة؛ لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وفي أول أيامه بالمستشفى زاره مندوب رئاسة الجمهورية.