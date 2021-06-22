بالصور – متى ينطلق عرض “صالون زهرة”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 1:45 مساءً

تستعد شركة الصباح لإطلاق عرض مسلسل “صالون زهرة” أوائل شهر آب عبر منصة “شاهد VIP”.

ويتألف المسلسل الذي انطلق تصويره منذ أسابيع قليلة من 15 حلقة كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بالمشاركة مع مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

تخوض نجيم في هذا العمل تجربة مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، خصوصاً أن العمل اجتماعي يدور في فلك قصص النساء ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميدي ودرامي معاً.

الجزء الأكبر من التصوير يتم في أحد أحياء بيروت الشعبية، بحيث تم تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.

صالون زهرا

صالون زهرا