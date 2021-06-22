متسول يهز الرأي العام الأردني.. لن تصدقوا ممتلكاته!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 1:44 مساءً

أثار متسول في الأردن جدلا واسعا في الأردن بعدما أعلنت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عن ممتلكاته الثمينة.

وفي التفاصيل، ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، متسولا تمتلك عائلته 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته صحيفة ”الرأي“ المحلية، إن ”المتسول كان يقوم باستعطاف المواطنين بحجة الفقر في أسرته، وبعد إجراء الدراسات الاجتماعية“ تبين أنه وأسرته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي قدره 425 دينارا.

وأوضح البيان أن المتسول ”أعزب يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات) إضافة إلى سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000، وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001“.

وتابعت ”تم إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني، وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات“.

وأكدت الوزارة أنها ”مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين الأردنيين في صور وأشكال التسول“.

وطالبت الأردنيين بـ“عدم التعاطف مع المتسولين؛ من أجل مكافحة هذه الآفة في المجتمع“، على حد تعبيرها.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أعلنت قبل نحو أسبوع عن ضبط متسولة أردنية تملك سيارتي ”مرسيدس وهونداي“.