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ميسي يفي بوعده ويوقّع على ظهر مشجع!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 12:09 مساءً

ليونيل

بعدما وعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشجعاً برازيلياً بالتوقيع على ظهره حيث كان قد وشم صورة ميسي على جسده، وفى الاخير بما تعهد به.

ويحمل الوشم صورة احتفال ميسي الشهير على ملعب “سانتياغو برنابيو”، حينما سجل النجم الأرجنتيني هدف فوز على الريال في الوقت القاتل يوم 23 نيسان 2017، وخلع قميصه موجها إياه إلى الجماهير.

ورأى ميسي وشم المشجع البرازيلي على موقع “إنستغرام” هذا الأسبوع، وعلق على صورته قائلا: “وشم رائع. أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

وكي يحافظ “ليو” على كلمته، ذهب مباشرة إلى المشجع المحظوظ، ووضع توقيعه على ظهره.

وأبقى هذا المشجع على الذكرى إلى الأبد، حيث ذهب مباشرة إلى “راسم الأوشام” الخاص به، والذي قام بتحويل توقيع ميسي من حبر على الجلد إلى حبر أسفل الجلد.

ويتواجد ميسي في البرازيل حاليا، حيث يشارك مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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