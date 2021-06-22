ميسي يفي بوعده ويوقّع على ظهر مشجع!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 12:09 مساءً

بعدما وعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشجعاً برازيلياً بالتوقيع على ظهره حيث كان قد وشم صورة ميسي على جسده، وفى الاخير بما تعهد به.

ويحمل الوشم صورة احتفال ميسي الشهير على ملعب ريال مدريد “سانتياغو برنابيو”، حينما سجل النجم الأرجنتيني هدف فوز برشلونة على الريال في الوقت القاتل يوم 23 نيسان 2017، وخلع قميصه موجها إياه إلى الجماهير.

ورأى ميسي وشم المشجع البرازيلي على موقع “إنستغرام” هذا الأسبوع، وعلق على صورته قائلا: “وشم رائع. أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

وكي يحافظ “ليو” على كلمته، ذهب مباشرة إلى المشجع المحظوظ، ووضع توقيعه على ظهره.

وأبقى هذا المشجع على الذكرى إلى الأبد، حيث ذهب مباشرة إلى “راسم الأوشام” الخاص به، والذي قام بتحويل توقيع ميسي من حبر على الجلد إلى حبر أسفل الجلد.

ويتواجد ميسي في البرازيل حاليا، حيث يشارك مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.