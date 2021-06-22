بالفيديو: فتاة تقتحم مباراة بلجيكا وفنلندا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اقتحمت إحدى المشجعات مباراة بلجيكا وفنلندا، التي اقيمت على ملعب كريستوفسكي في بطرسبورغ.

اقتربت الفتاة من منتصف الملعب، قبل أن تتدخل قوات الأمن الروسية لإمساكها وإخراجها.

كانت الفتاة ترتدي لباسا مكتوب عليه اسم موقع لعملة رقمية مشفرة منافسة للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين.

اعتبرت بعض المواقع الرياضية الإنكليزية، أن غرض الفتاة من اقتحامها الملعب هو الترويج للعملة الرقمية.

ولم يؤثر تسلل الفتاة إلى أرضية الملعب، على المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن لقطة اقتحام الفتاة للملعب، لم تظهر خلال البث المباشر للمباراة، لأن البروتوكول التلفزيوني في نقل مباريات كرة القدم، ينص على عدم نقل لقطات من أرض الملعب عند اقتحام المشجعين، حتى لا يتحقق غرضهم أحيانا بلفت الانتباه، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.