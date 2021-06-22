تعرفوا للمرة الأولى إلى والد دينا الشربيني.. هل تشبهه؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة والدها للمرة الأولى، حيث حرصت على تهنئته بمناسبة “يوم الأب”، وعلّقت على الصورة قائلةً: “عيد ميلاد أب سعيد، أحلى أب في الدنيا”.

وكانت دينا الشربيني قد روّجت خلال الأيام الماضية لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، حيث نشرت بوستر الفيلم وعلّقت عليه قائلة: “من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

والفيلم من بطولة: كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين… تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبّها وتدفعه للذهاب الى المأذون للمرة الثانية كي يتزوجها.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لدينا الشربيني فيلم “ثانية واحدة”، وهو البطولة السينمائية المطلقة الأولى لها ويشاركها البطولة مصطفى خاطر.