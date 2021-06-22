جاستن بيبر في ضيافة ماكرون بالإليزيه

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإليزيه، المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر.



ووفق عدد من الصحف الفرنسية، فإن بيبر كان في زيارة إلى باريس، وقد طلب لقاء الرئيس الفرنسي وهو طلب لباه ماكرون.

ووفق الصحف الفرنسية، فإنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس الفرنسي زيارة من نجم موسيقى عالمي، حيث استضاف في عام 2017 الفنانة ريهانا التي جاءت للترويج لمؤسسة التعليم حينها.