شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون وزوجته يلتقيان جاستن وهالي بيبر بقصر الإليزيه فى يوم الموسيقي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بيرجيت مع النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته هيلي بيبر، في قصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي، ونشر بيبر صورة من اللقاء عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظهر فيها وهو يرتدي بدلة على حذاء رياضي، كما أرتدت زوجته فستان مكشوف من البطن. مما عرضها لانتقادات بعدم ملائمة ملابسها للمناسبة.



جاستن بيبر خلال لقاءه بماكرون



جاستن بيبر

ونشرت سوازيج دي لا مويسونيير ، المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي ، مجموعة من الصور من اللقاء عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وتظهر زوجة ماكرون بإحدي الصور وهي تعانق جاستن بيبر، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.





















من ناحية أخري كشف النجم العالمي جاستين بيبر عن أحدث لوك له خلال نزهته في مدينة لوس أنجلوس، حيث رصدته أعين مصورى الباباراتزي وهو يمتاز بلوك جديد من خلال حلاقة شعره تمامًا، حيث تخلى عن قصة شعره المعتادة مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها تقرير موقع ديلى ميل.

والذى أكد أن النجم الشهير يستعد لأكثر من مشروع غنائى خلال الفترة المقبلة، من خلال كليبات أغاني سيقوم بطرحهم تباعًا.

من ناحية أخرى حرص نجم البوب العالمي جاستين بيبر، على الاحتفال بعيد الأم العالمي الذى يتزامن مع التاسع من مايو، بصورة تجمعه مع والدته الشاعرة والكاتبة باتي مالات، حيث نشر صورتهما خلال الشهر الجارى، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية تدل على العلاقة الوطيدة التي تجمعهما والتي دائمًا ما يعلن عنها بيبر من حين لآخر.