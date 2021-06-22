شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يكشف آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز: "غير مستقرة خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة ترقب ورغبة مستمرة من قبل الجمهور ومحبى الفنانة دلال عبد العزيز فى معرفة تطورات حالتها الصحية، وذلك منذ دخولها المستشفى، وعدم وجود تحسن فى حالتها على مدار الشهرين الماضيين حسبما تؤكد أسرتها بشكل دائم على السوشيال ميديا سواء ابنتها ايمى سمير غانم أو زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان.

تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية

وتساءل المطرب على الألفى، عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" حد يعرف أى أخبار عن مدام دلال عبد العزيز"، ليرد عليه الفنان عمرو وهبة قائلا:" صباح الفل ياعلوه مش بحب اتكلم باسم الأسرة واقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص".





وخلال الأيام الماضية نشرت دنيا وإيمى سمير غانم 4 بوستات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".

كما استعادت الفنانة إيمى سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى في مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".

كما نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.