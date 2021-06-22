شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وتوزيع الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته ال 22، حفل ختام المهرجان وإعلان جوائز المهرجان، ويتنافس علي جوائز المهرجان كل من فيلم "عايشة" للمخرج زكريا نورى، والذى يدور حول عايشة، ذات الـ26 عاماً التى تعيش فى ضواحى المدينة، حياة رتيبة تعتنى أثناء النهار بأمها المريضة، وفى الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أى شاحنة محتملة.

وينافس على الجوائز أييضاً فيلم "بنت وردان" للمخرجة ميساء المومين، ويدور حول امرأة فى مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهور أمام زملائها المرحين المنقادين، تواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

ويشارك في المهرجان كذلك فيلم "حار" للمخرج سيمون جيونت، فيدور حول أنه اثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق موظفة على مساعدة رجل تعطلت سيارته بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا " وبرعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة والأثار وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.