تطورات حالة محمد شاهين الصحية: “مستمر في العلاج”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد شاهين، عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي عقب إجرائه جراحة للرباط الصليبي.

ونشر شاهين صوراً التُقطت له أثناء خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي، وعلّق عليها قائلاً: “الحمد لله والشكر لله النهارده كانت ليا استشارة عند دكتور أيمن فريد استشاري جراحة العظام والمفاصل”… وأضاف: “الدكتور طمّني والأمور بتتحسّن شوية شوية ومستمر في العلاج الطبيعي شوية، ربنا يبعد عنكم أي مكروه”.

وأعلن شاهين في بداية الشهر الجاري عن خضوعه لجراحة حيث كتب عبر “فيسبوك”: “اللهّم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين، أحب أشكر دكتور أيمن فريد وكل الفريق الطبي اللي كان معاه، شكراً على دعواتكم وكلامكم الحلو يا حبايب قلبي ربنا يحفظكم جميعاً”.

وكان آخر ظهور لمحمد شاهين من خلال فيديو كليب جمعه بمغنّي المهرجانات حمو بيكا بعنوان «قلبي شايل وجع»، وتسبّب في أزمة وخلاف تداوله رواد السوشيال ميديا بين الاثنين، بعدما طرحه الأخير عبر صفحته الرسمية في «يوتيوب» بدون علم شاهين.