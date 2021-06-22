أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بلوحة قديمة جداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد الفنان المصري أحمد حلمي ذكرياته مع والده بمناسبة احتفالات يوم الأب العالمي الموافق 21 حزيران (يونيو) من كل عام، فنشر عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة ظهر فيها ممسكاً بلوحة مرسومة لوالده الراحل، وعلّق عليها بالقول: “الصورة دي رسمتها لأبويا من 25 سنة”، ثم وجّه الحديث إلى والده مضيفاً: “أبي العزيز … هل تراني كما أراك دوماً في منامي؟”.

يُذكر أن أحمد حلمي يواصل تحضيرات فيلمه الجديد “شباك رزق” الذي تشاركه بطولته روبي، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وكان آخر ظهور لحلمي في مسلسل “الاختيار 2” الذي عُرض في رمضان الماضي وشارك فيه كضيف شرف في الحلقة الأخيرة، وهو من إخراج بيتر ميمي، وبطولة: كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدّم وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: هادي الجيار وأحمد حلاوة وكريم فهمي وأحمد شاكر عبد اللطيف، كما ظهر النجم أحمد عز في آخر حلقة من المسلسل في شخصية “سيف العزازي” التي قدّمها في مسلسل “هجمة مرتدة”.