جورج كلوني يساعد طلاب المجتمعات المحرومة على دخول عالم صناعة السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مسؤولون يوم الإثنين أن النجم السينمائي الأميركي جورج كلوني يشارك في مبادرة لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية من المجتمعات المحرومة على دخول عالم صناعة السينما والتلفزيون، من خلال تأسيس مدرسة عمومية لتعليم الفنون السينمائية والتلفزيونية في لوس أنجلوس.

وبحسب المعلومات، فيقود مجلس استشاري يضم نجوما كباراً برنامجاً تعليمياً اسمه “ماغنت”، هدفه تزويد الطلاب بالمناهج الدراسية والتدريبين العملي والداخلي، في صناعة الإنتاج التلفزيوني والأفلام، وكل ذلك بالشراكة مع مدارس مقاطعة لوس أنجلوس.

وفي سياق متصل، أوضح كلوني في بيان أن الهدف هو “أن نعكس بشكل أفضل تنوع بلدنا، ما يعني أن نبدأ باكرا”، لافتاً الى المشروع يتضمن “إنشاء برامج ثانوية تعلم الشباب عن الكاميرات، المونتاج، المؤثرات البصرية، الصوت والفرص الوظيفية كافة التي توفرها هذه الصناعة”.

من جهته، غرّد المشرف العام على مدارس مقاطعة لوس أنجلوس، أوستن بيتنر، وأكّد أن هذه المبادرة تساعد في فتح أبواب الفرص أمام مجموعة متنوعة من الطلاب من المجتمعات المحرومة.

يذكر أن غرانت هيسلوف، ودون تشيدل، وميندي كالينغ، ونيكول أفانت، وإيفا لونغوريا هم من بين الأعضاء الاستشاريين المؤسسين الآخرين للمبادرة الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق مدرسة “رويبال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني”، ومقرها في مركز إدوارد آر رويبال التعليمي، في خريف عام 2022.