عاصي وملحم ونادر يعيدون الحياة إلى بيروت في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجتمع كل من النجوم عاصي الحلاني، ملحم زين ونادر الأتات بمناسبة عيد الأضحى بحفل ضخم ومميز في لبنان وتحديداً في فندق Saint George – عين المريسة في بيروت، من تنظيم متعهد الحفلات والمنتج الفني علي الأتات.

وسيحتفل عاصي وملحم ونادر بهذه المناسبة مع الشعب اللبناني والجالية العربية لإضفاء بعض البهجة والفرح خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أرخت ظلالها على البلد.

وأعلن علي الاتات عن الحفلة عبر حسابه على انستغرام، إذ نشر البوستر الذي يضم النجوم الثلاثة عاصي الحلاني، ملحم زين ونادر الاتات معلنًا تاريخ السهرة المنتظرة في يوم الخميس، 22 تموز القادم.

وعن تمسكه بإحياء الحفلات في لبنان، قال المنتج الفني علي الأتات في منشور عبر صفحته في موقع “إنستغرام”: “سأبقى أقيم حفلات كبيرة في لبنان انشالله .. بلد الفن والحضارات، سأجلب أهم النجوم العرب ليغنّوا في لبنان بأرضنا التي لن نتركها.. الأمل كبير. انشالله أزمة وتمّر لأنّنا شعب نحب الحياة ونعطي العالم الأمل بغدٍ أفضل… شكرًا لفارس الغناء العربي الكبير عاصي الحلاني على ثقتك بي دائمًا، شكرًا للريّس ملحم زين ابن الأصل، شكراً الوحش نادر الأتات حبيب عمري، لأنكم تحبون لبنان وتستمرون بإعطاء أحلى صورة عن بلدنا.. شكرًا يا رب على الصحّة من جديد والقوة التي تمدني بها دائمًا”.

ويأتي هذا الحفل ليكون بمثابة تحدٍّ من المنتج علي الأتات وسعيًا منه مع عاصي وملحم ونادر لإعادة الحياة إلى ربوع العاصمة اللبنانية التي تشهد ظروفًا صعبة.