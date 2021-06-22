ويل سميث ينشر مذكراته الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم ويل سميث المعجبين مؤخرًا بنبأ مذهل، حيث كشف النقاب عن غلاف وعنوان مذكرات سيرته الذاتية القادمة. هذا ومن المقرر أن تنشر Penguin Press المذكرات الملهمة بعنوان “WILL” في 9 نوفمبر 2021.

وبحسب موقع “Republic world” ستكشف المذكرات مسار “ويل سميث” الشخصي منذ طفولته في فيلادلفيا، بنسلفانيا، مرورًا بأدواره الشهيرة في The Fresh Prince of Bel-Air ومجموعة من أفلام ناجحة مثل Ali في عام 2001 وHitch في عام 2005.

أخذ الممثل موقع Instagram الخاص به لمشاركة أخبار كتابه في مقطع فيديو بغلاف مثير للاهتمام. قال “سميث” في مقطع الفيديو عن الأخبار المثيرة: “لقد كان عمل حب”. وأضاف في الفيديو: “كنت أعمل عليه منذ عامين وهو جاهز أخيرًا.”

الكتاب عبارة عن قصة ملهمة عن كيف ساعدت المعرفة الحقيقية لـ”ويل سميث” في دفعه إلى تحقيق نجاح غير عادي، ثم تطوره إلى مكان أكثر سلامًا مع نفسه وأحبائه والعالم.

ولن يكون الكتاب مصدر إلهام فحسب، بل سيسلط الضوء أيضًا على روح الدعابة والصراحة التي يتمتع بها “سميث” والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين معجبيه.

وفقًا للبيان الصحفي للإعلان عن الكتاب في أكتوبر 2018 ذكر أن الفكرة هي إيصال تطور الشخص، من الطفولة حتى البلوغ، ومسلطًا الضوء على المراحل الرئيسية من حياته فيما بينهما.

وكشف الممثل عن غلاف الإصدار المرتقب ، حيث ابتكره الفنان التشكيلي “براندان أودامس” وهو يحتوي الغلاف على سلسلة من صور الممثل مرسومة فوق بعضها البعض.