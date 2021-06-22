معجبة أسرت قلب تامر حسني.. ومالك مكتبي: “مستنيّنك في بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمرّ النجم المصري تامر حسني في التعبير عن الشكر الكبير الذي يحصده من محبّة جمهوره في الدول العربية، وهذه المرّة خصّ إحدى المعجبات، التي عبّرت بفائض من الحبّ الصادق عمّا يعني لها صوت وأداء حسني.

وفي التفاصيل، نشر حسني مقطع فيديو من إحدى الحلقات التي سبق أن عُرضت من برنامج “أحمر بالخط العريض” (أل بي سي آي) الذي يقدّمه الإعلامي مالك مكتبي. وتظهر في الحلقة شابّة ضريرة تُدعى غنوة مطر، تذكر اسم حسني رداً على سؤال مكتبي، فتقول: “أنا من المعجبات المتيّمات بتامر حسني، لا أستطيع أن أصف تامر من صوته إلى تمثيله وصولاً إلى إحساسه، فهو يجسد في أغنياته الحالة التي أمرّ بها أحياناً، أشعر بأنه يفهمني كثيراً وهو مميّز بالنسبة لي”.

الفيديو الذي حصد ما يقارب مليون مشاهدة في حساب حسني عبر “إنستغرام”، حاز تفاعلاً كبيراً من متابعيه بعدما وجّه رسالة إلى الشابّة مطر، فكتب: “يا أجمل غنوة مطر، لا أعلم إن كان هذا الفيديو قديماً أو جديداً، لكنني الآن شاهدته”. وأضاف: “تحياتي لك وللإعلامي الكبير الراقي مالك مكتبي ولجميع أهلنا في لبنان. تابعت كلامك عني ووصلني إحساسك بي وشعرت بكمية الصدق في كلّ كلمة صدرت من قلبك موجّهة لي. وفّقك وحماك الله، وعسى أن تحققي كل أحلامك. أنت ما شاء الله جميلة وإحساسك عالٍ جداً والأكيد أنك ستحققين كل أحلامك. شرفتيني بمحبتك وإحساسك يا أجمل غنوة، وإن شاء الله لازم أشوفك في أقرب فرصة عندما أزور لبنان”.

رسالة حسني إلى غنوة دفعت بالإعلامي مكتبي للتعليق على ما كُتب، متوجّهاً إليه بالقول: “الفنان الحقيقي هو الذي يقف إلى جانب الناس ويشعر بهمومهم وهواجسهم، وأنت لست فقط فناناً جماهيرياً بل فنان حقيقي أيضاً. احنا وغنوة مستنيّنك في بيروت”.