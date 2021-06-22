خلال وجودهما بمراكش إلهام شاهين تهنّئ ليلي علوي بنجاح “ماما حامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت إلهام شاهين على توجيه تهنئة إلى صديقتها ليلي علوي عبر “إنستغرام” بمناسبة نجاح فيلمها “ماما حامل” المطروح حالياً يدور السينما.

ونشرت صورة تجمعهما خلال وجودهما في مراكش بالمغرب لحضور حفل تكريم اسم صديقهما الراحل مصفف الشعر محمد الصغير من قبل أكبر بيوت الأزياء والموضة في باريس.

وعلقت على الصورة قائلة: “مبروك للفنانه الرائعة والصديقة الرائعة ليلى علوي نجاح فيلمها ماما حامل… نجاح مستحق”.

وأضافت: “جمعتني بك أفلام جميلة ورحلة كفاح طويلة حققنا فيها نجاحات معاً… من أول مسلسل أخو البنات ومروراً بالأفلام التي أحبها جداً .. المشاغبات الثلاثة والحجر الداير ويا دنيا يا غرامي”.وتابعت: “الفيلم الذي جمعنا بصديقتنا المبهجة صاحبة أجمل قلب هالة صدقي… ربنا يخلينا لبعض ودائماً مع بعض”.وارتدت شاهين في الصورة قفطاناً مغربياً بألوان الصيف المبهجة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، أما علوي فارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود مع تطريز بالأبيض أظهر رشاقتها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وكانت الفنانتان قد سافرتا إلى المغرب لحضور حفل تكريم اسم الراحل مصفف شعر نجمات الفن المصري محمد الصغير الذي رحل في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي متأثراً بكورونا، وحضره كل من السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم ومصطفى الصغير نجل مصفف الشعر الراحل، وقدّم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري عرضاً رائعاً لأحدث تصميماته.فيلم “ماما حامل” يُعرض حالياً في دور السينما، ويشارك في بطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الإتربي، هدى مجد، سامي مغاوري، وإنتاج شركات “سينرجي فيلمز”، و”نيو سينشري”، و”مصر العالمية”، و”ماجيك بينز”، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.