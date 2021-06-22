نوال الزغبي تشارك هيفاء وهبي فرحتها في “لو كنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أحدث أغنياتها “لو كنت” على طريقة الديو مع الفنان المصري أكرم حسني.

وتتلقى هيفاء وهبي منذ صدور الأغنية رسائل تهنئة من زملائها في الوسط الفني، وآخرهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي، إذ عبّرت نوال عن إعجابها بأغنية هيفاء “لو كنت” من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وقالت نوال الزغبي الزغبي لمواطنتها هيفاء وهبي: “الف مبروك اغنية لو كنت روعة كتير حلوة وجديدة وانت دائما رائعة، بحبك”.

من جانبها شكرت هيفاء وهبي نوال الزغبي لأنها شاركتها فرحتها بالنجاح الكبير الذي تحققه الأغنية منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقي الكبرى وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “شكرا إنك شاركتيني فرحتي الله يبارك فيكي، وأنا بحبك”.

الجدير ذكره أن أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.