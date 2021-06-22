النجم العالمي "إد شيران" في عرض خاص على "تيك توك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يظهر النجم العالمي إد شيران في عرض خاص على منصة تيك توك خلال فعاليات 2020 UEFA EURO يوم الجمعة 25 يونيو.

ودعا إد شيران معجبيه من جميع أنحاء الشرق الأوسط للانضمام إليه، حيث سيتم تصوير الحفلة في استاد شارع بورتمان، في نادي Ipswich Town FC ، في المملكة المتحدة، على أن يكون متاح فقط من قناة Ed's تيك توك @edsheeran.

كما سيشهد عرض تيك توك UEFA EURO 2020 الأداء الأول لأغنية Ed الجديدة "Bad Habits" حصريا والتي يتم إصدارها في نفس اليوم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه المشهورة.

وسيتم بث الحفل مباشرة من إبسويتش في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 12 بتوقيت الإمارات يوم الجمعة 25 يونيو حصريا ومجانا على تيك توك، على أن يتم عرضه متاحًا للعرض مرة أخرى في 9 يوليو الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ 11 مساءً بتوقيت الإمارات لإتاحة الفرصة للجمهور الذي فاتته مشاهدة البث الحي.

يُعد حفل تيك توك UEFA EURO 2020 بمثابة احتفال بالموسيقى وكرة القدم وهو ضمن شراكة تيك توك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كموطن لعشاق كرة القدم خلال البطولة، حيث تم الإعلان عن العرض الحصري في فيلم قصير عبر قناة تيك توك الخاصة بالنجم العالمي Ed Sheeran، وكذلك أيقونة كرة القدم العالمي David Beckham.

وقال إد شيران: "لا أستطيع الانتظار لأداء عرض تيك توك UEFA EURO 2020 على الهواء مباشرة من موطني في Portman Road، وأتطلع إلى أداء بعض الأغاني المفضلة لدى المعجبين بالإضافة إلى أغنيتي الجديد لأول مرة! نراكم في 25 يونيو".