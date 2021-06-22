شكرا لقرائتكم الفنان عاصي الحلاني لـ"العربية.نت": أعتز بتجربتي مع التمثيل ولا أنوي بيع ألحاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الفنان عاصي الحلاني منذ أسبوعين ألبومه الجديد "كل الفصول"، وهو يتضمن 11 أغنية بلهجات متعددة وبمواضيع وألوان متنوعة، وقد صوّر منه ديو جمعه بابنه الوليد، عن ذلك وغيره من الأخبار حدثنا في هذا الحوار مع "العربية.نت".

وقول إن الألبوم الجديد متعدد اللهجات، منها اللبنانية والخليجية والبدوية والعراقية والمصرية، نذكر من أغنياته: "دزلي صوتك" وهي باللهجة العراقية (العبارة تعني: أرسل لي صوتك)، تتحدث الأغنية عن الحب والعشق والاشتياق، الموسيقى سُجلت في بغداد ووضع صوته عليها في لبنان.

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وأضاف الحلّاني أنه صوّر وسجّل ديو "حبيبي" مع ابنه الوليد وقد اختاره تحديداً لهذا الديو بحكم تميزه بموهبة وصوت جميلين، لذلك كان من الطبيعي مشاركته هذا الديو لقناعة عاصي بكفاءته.

وأبرز الأغنيات التي يتضمنها الألبوم "بعدو قلبي"، "إنساك"، "منين أجيب العذر"، "مغروم آه مغروم"، "قمر يا عيني عليها"، وقال إنه يهدي هذه الأغنية "قمر" لابنته ماريتا فهو يعتبرها كذلك.

وبالمناسبة فهو أحبّ تجربتها في التمثيل في مسلسل "2020" ويعتبرها موهوبة، وأخبرنا أنها تصوّر حالياً مسلسل "حكايتي" من بطولتها، وهو مؤلف من 60 حلقة، وستكون لها بصمة في هذا العمل، على حد تعبيره.

يعتزّ الحلاني بتجربته في التمثيل والغناء المسرحي وبمسرحياته التي عرضت في مهرجانات بعلبك، وأبرزها: "عاصي الحلم"، "أيام صلاح الدين"، و"أوبرا الضيعة".

الجدير ذكره أن ألبوم "كل الفصول" يتضمن أربع أغنيات من ألحان عاصي الذي يعتبر أن قصته مع التلحين قديمة وبدأت في العام 1991، وكانت من خلال أغنية "يا هلا بالخيل" التي كانت من كلماته وألحانه وكانت حينها عنوان ألبومه. وكرر المحاولة في الأعوام التالية في أغنية "من الجرد ونهر العاصي"، "يا ناكر المعروف" ، "لبناني"، "باب عم يبكي" وغيرها الكثير.

وتابع في ذات السياق أن التلحين بالنسبة له هواية كالغناء، خصوصاً أنه درس الموسيقى وتحديداً آلة العود، وهذه الهواية ولدت معه منذ بداية انطلاقته الفنية، وأشار إلى أن التلحين ليس عملاً سهلاً، واللحن لا يليق بأي كلام، لذا على الملحن أن يتمتع بذوق وحس فني في اختيار النغمات الموسيقية للكلمات.

وأضاف أنه لا نيه لديه للمتاجرة بألحانه كأن يعطي الفنانين منها أو أن يبيعها مثلاً، لأنه يفضّل أن يحتفظ بالألحان الجميلة له.