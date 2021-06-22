لبنان تكرم "الرحبانية " بإصدار طابع تذكاري في ذكرى رحيل عاصي الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بالذكرى 35 لرحيل الشاعر والموسيقار اللبناني عاصي الرحباني، أصدر مكتب البريد الوطني في لبنان "ليبان بوست" طابعا تذكاريا للأخوين الرحباني، تكريما لمسيرتهما الفنية.

المخرجة ريما الرحباني "ابنة عاصي وفيروز" نشرت صور تسلمها الطابع التذكاري، وعبر صفحتها على موقع فيس بوك، وكتبت: "بمناسبة ذكرى رحيل عاصي الرحباني الخامسة والثلاثين وعيد الموسيقى، أصدرت ليبان بوست طابع تذكاري للأخوين رحباني".

وقام خليل شير "رئيس ليبان بوست شركة البريد الوطني في لبنان" بتسليم ريما اللوحة التذكارية للطابع البريدي الذي صدر تكريما للفنانة فيروز عام 1969.

الشاعر والموسيقار عاصي الرحباني رحل عن عالمنا في 21 يونيو 1966، بعد مشوار إبداعي حافل قام خلاله بمشاركة شقيقه "منصور"، بتأسيس التجربة الموسيقية البارزة "الرحبانية"، قبل ان تنضم لهما زوجته الفنانة فيروز.