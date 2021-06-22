١٥ فيلما ضمن برنامج أفلام أسبوع جوته بالقاهرة.. تعرف على جدول العروض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن معهد جوته القاهرة عن برنامج أفلام أسبوع جوته الذي سينظم في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٢ يوليو ٢٠٢١، ويضم جدول العروض ١٥ فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج، التي تتنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي او العام الماضي.

ومن مصر يعرض يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو فيلم (ع السلم) من إخراج نسرين الزيات، وفي يوم الخميس ١ يوليو يعرض فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، كما يعرض يوم الجمعة ٢ يوليو فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق.

وسوف يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين في مصر.

وفيما يلي عرض برنامج الأفلام بالتفصيل..

الجمعة

٢٥ يونيو، الساعة: ٥ مساءً، عرض فيلم: برلين ألكساندربلاتز، ألمانيا وهولندا/ إخراج: بورهان قرباني/١٨٣ دقيقة/ ٢٠٢٠/ روائي، ألماني مترجم إلى العربية.

وفي الساعة ٨ مساءً، نقاش مع مخرج الفيلم بورهان قورباني عبر تطبيق زووم.

السبت

٢٦ يونيو، مخصص لأفلام كلاسيكية مُرممّة، الساعة: ٦ مساءً، عرض فيلم: تماثيل الشمع،

ألمانيا/ إخراج: باول ليني/٩٢ دقيقة/ ١٩٢٤/ روائي طويل صامت.

الساعة: ٨ مساءً، عرض فيلم: مدينة تبحث عن قاتل،

ألمانيا/ إخراج: فريتس لانج/ ١٠٧ دقيقة/ ١٩٣١/ روائي ألماني مترجم إلى العربية.

الأحد

٢٧ يونيو، الساعة: ٦ مساءً، عرض فيلم البحر البنفسجي، ألمانيا /إخراج: أمل الزقوط وخالد عبدالواحد/٦٧دقيقة/ ٢٠٢٠/ تسجيلي عربي مترجم إلى الإنجليزية.

الساعة ٧ مساءً، نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم.

الساعة ٨ مساءً، عرض فيلم أوندين، ألمانيا وفرنسا / إخراج: كريستيان بيتزولد/ ٩٠ دقيقة/ ٢٠٢٠/ روائي ألماني مترجم إلى العربية.

الساعة ٩:٣٠ مساءً، نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم.

الإثنين

٢٨ يونيو، الساعة: ٦ مساءً، عرض كيرف بول – نحن نصنع الحقيقة، ألمانيا/ إخراج: يوهانس نابر/ ١٠٨دقيقة/ روائي ألماني مترجم إلى العربية.

الساعة ٨ مساءً، عرض "أوفسايد الخرطوم"،

السودان، النرويج، الدنمارك وفرنسا/ إخراج مروة زين/ ٧٥دقيقة/ ٢٠١٩/ تسجيلي عربي مترجم إلى الإنجليزية.

الساعة ٩:٣٠ مساءً، يعقب الفيلم نقاش مع مروة زين عبر تطبيق زووم.

الثلاثاء

٢٩ يونيو، الساعة: ٦ مساءً، عرض فيلم منفى،

ألمانيا وبلجيكا/ إخراج: فيزار مورينا/ ١٢١دقيقة/ ٢٠٢٠/ روائي ألماني مترجم إلى العربية.

الساعة ٨ مساءً، عرض فيلم ع السلم، مصر/ إخراج: نسرين الزيات/ ٧٢ دقيقة/٢٠٢٠/ تسجيلي عربي مترجم إلى الانجليزية.

يعرض الفيلم بحضور المخرجة نسرين الزيات وتبث المناقشة على Facebook Live-streaming.

الأربعاء

٣٠ يونيو، الساعة: ٦ مساءً، عرض فيلم أنت القضية،

ألمانيا/ إخراج: أليسون كون/ ٨٠ دقيقة / ٢٠٢٠/ تسجيلي ألماني مترجم الإنجليزية.

يعقب العرض مناقشة مع مخرجة الفيلم أليسون كون عبر تطبيق زووم

الساعة ٨ مساءً، عرض فيلم قفص السكر، سوريا، لبنان ومصر/ إخراج: زينة القهوجي/ ٦٠دقيقة/ ٢٠١٩/ تسجيلي عربي مترجم للإنجليزية.

يعقب العرض نقاش عبر زووم مع صانعة الفيلم زينة القهوجي.

الخميس

١ يوليو، الساعة: ٦ مساءً، عرض فيلم عاش يا كابتن، مصر، ألمانيا والدنمارك/ إخراج: مي زايد/ ٩٥ دقيقة / ٢٠٢٠/ تسجيلي عربي مترجم إلى الإنجليزية.

عرض بحضور مخرجة الفيلم مي زايد ويتبعه نقاش معها في قاعة الفعاليات.

الساعة ٨ مساء، عرض فيلم منفى، ألمانيا وبلجيكا/ إخراج: فيزار مورينا/ ١٢١دقيقة/ ٢٠٢٠/ روائي ألماني مترجم إلى العربية.

الجمعة

٢ يوليو، الساعة ٦ مساءً، دروس خرائط، مصر/ إخراج: فيليب رزق/٦١ دقيقة/ ٢٠٢٠/ تسجيلي تجريبي عربي مترجم إلى الانجليزية.

يعقب العرض مناقشة عبر زووم مع مخرج الفيلم فيليب رزق.

الساعة ٨ مساءً، كليو، ألمانيا/ إخراج: إريك شميدت/ ١٠١دقيقة/ ٢٠١٩/ روائي، ألماني مترجم إلى العربية.