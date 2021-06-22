في فيديو جديد.. مرام البلوشي تغيّر شكلها بعد الأزمة الصحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:57 صباحاً - بعد تعرُّضها لأزمة صحية طارئة ودخولها المستشفى للعلاج، ظهرت الفنانة مرام البلوشي في مقطع فيديو جديد، من داخل أحد صالونات التجميل، وهي ترتدي نظارة شمس، وتعبر عن فرحتها بقصة شعرها الجديدة.

ويبدو ان النجمة الهليجية قررت بعد تحسن حالتها الحصول على إطلالة جديدة،حيث اعتمدت على قصة شعر البوب Short Pop Haircut، ولون شعر بني مائل للاحمرار، بتسريحة مميزة غيرت من شكلها بالكامل.

وجاء هذا التغيير، بعدما أعربت في مقطع فيديو عن انزعاجها من انتشار شائعة وفاتها من قبل البعض، وقالت: “وايد تضايقت ووايد زعلت لما موتوني، كان يجب تتأكدوا وتأخذوا الخبر من مصدره، بلا ما تنشرون أخبار كاذبة”.

كما طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وأكدت أنها باتت بحالة جيد ووجَّهت الشكر إلى كل من دعا لها، ومن حاول التواصل معها، وعبرت عن امتنانها لجميع الذين ساندوها معنوياً حتى انتهت من أزمتها الصحية الصعبة.

يذكر أن الفنانة الكويتية تعرضت لأزمة صحية أثناء تصويى مشاهدها في مسلسل “ملاك رحمة”، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة في القلب، وتم بسرعة إجراء الاسعافات اللازمة وإنقاذ حياتها.