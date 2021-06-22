غزل متبادَل بين حلا شيحا ومعز مسعود يُشعل السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:57 صباحاً - وجّهت الفنانة حلا شيحا رسالة رومانسية الى زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ومن خلال خاصية القصص المصورة ظهر من طريق الخطأ مقطع فيديو لمصطفى الآغا، كتبت حلا عليه “بحبك”، وعلى الفور أعاد الآغا نشر الصورة عبر حسابه، وعلق عليها مازحاً: “إنتي حبيبتي”.

وكان الثنائي قد عقدا قرانهما في شباط (فبراير) الماضي، في حفل عائلي اقتصر على الأسرتين، وأُقيم في أحد الفنادق المطلّة على كورنيش النيل، وتألقت حلا بفستان أبيض فضفاض من الستان، ذي أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، واكتفت بوضع مكياج ناعم، لتحتجب من بعدها عن الظهور في كل المناسبات الفنية وسط تكهنات باعتزالها الفن وارتداء الحجاب مرة أخرى.

وشاركت حلا شيحا متابعيها حينذاك عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، صوراً من عقد القران، وأرفقتها بالتعليق: “اليوم احتفلتُ بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.