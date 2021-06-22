ديانا كرزون ومعاذ العمري يرزقان بطفلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

رزق الإعلامي الأردني معاذ العمري والفنانة الأردنية ديانا كرزون، بطفلتهما الأولى، دون أن يعلنا عن اسمها.



وقال "العمري" عبر حسابه الخاص على تطبيق "أنستقرام": "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا 3, ونورت حياتنا طفلتنا الأولى.. ألف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية.. ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

وبدورها قالت ديانا كرزون عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام": "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا 3, ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".

يذكر أن المطربة الأردنية ديانا كرزون كانت قد فاجأت الإعلامي الأردني معاذ العمري بإعلان زواجها منه على الهواء مباشرة، وتحديد موعد الزواج في إحدى حفلاتها.

وخلال تواجده ضيفا بإحدى الإذاعات الأردنية، فوجئ معاذ العمري باتصال هاتفي من ديانا، التي كشفت أن عقد القران سيتم يوم الجمعة المقبل.

وتحدثت "كرزون" إلى "العمري" قائلة: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شيء بحياتي"، ليرد: "أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط إنك هتكوني شريكة حياتي".