"الهيبة" يدخل "الساحة الهندية".. وجزء خامس في الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل فريق عمل مسلسل "الهيبة" تصوير الجزء الخامس من المسلسل الذي حقق نجاحا عربيا.

وسيشهد الجزء الخامس مشاركة الفنان السوري عبد المنعم عمايري وإيميه الصياح.

كما سيشهد هذا الجزء الذي سيحمل عنوان "الهيبة-جبل"، خروج الفنان أويس مخللاتي من المشهد، بعد أن تم الإعلان عن وفاة "صخر"، الذي جسد أويس شخصيته.

ومع مواصلة تصوير مشاهد الموسم الخامس والأخير، بحسب تأكيدات الشركة المنتجة، يدخل أبطال "الهيبة" الساحة الهندية، مع انطلاق عروض الموسم الأول والثاني من السلسلة على إحدى القنوات الهندية، بعد أن تم دبلجة حلقاتها إلى اللغة الهندية، لتضيف السلسلة إلى رصيدها نجاحا إضافيا، بعد ذلك الذي حققته على الشاشات العربية.

وأكدت مصادر مختلفة أنه حتى الآن تمت دبلجة الموسمين الأول والثاني من المسلسل، على أن يتم استكمال دبلحة بقية المواسم تباعا، في وقت تقوم القناة الهندية بعرض حلقات المسلسل يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع، بحسب ما نقل موقع "البيان".

هذا وبدأت حركة الترويج للموسم الخامس على قدم وساق، لا سيما بعد قيام تيم حسن أو "جبل شيخ الجبل" بتوجيه رسالة إلى والدته منى واصف الملقبة بـ"أم جبل" عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، قال فيها: (جَبَلِك مضيّع غريمو يا أمي) الأمر الذي أثار شكوكا حول مصير "أم جبل" في المسلسل.