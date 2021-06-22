شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وأحمد أمين يجتمعان مجدداً فى مسرحية "لما الرجالة تفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أكرم حسنى، لتكرار تجربة المسرح مرة أخرى بعد مسرحيته "عطل فنى" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى المذيع أحمد أمين والتى تحمل اسم "لما الرجاله تفك" من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال، ومقرر البدء في البروفات الأيام المقبلة واختيار باقى فريق العمل، وتحديد موعد العرض في السعودية.

يذكر أن أكرم حسنى خاض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى فى العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وتم عرضها في السعودية بموسم الرياض وأيضًا في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن أكرم حسني طرح منذ أيام كليب لو كنت، الذى جمعه باللبناينة هيفاء وهبي والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.