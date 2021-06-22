متحف "مدام توسو" قريبا في دبي.. تفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أعلنت شركة "مرلين إنترتينمنتس" رسميا عن إطلاق الوجهة الأكثر جاذبية في العالم متحف "مدام توسو" في جزيرة "بلوواترز" بدبي.



ويمكن للسياح والمقيمين قضاء أمتع الأوقات الاستثنائية مع أجواء الفن والشهرة حيث يمكنهم مقابلة نسخ ليس لها مثيل لأشهر النجوم في المنطقة فضلًا عن أشهر وأهم النجوم حول العالم.

ومن المقرر أن يفتح "مدام توسو دبي" أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليًّا مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم؛ تتيح للزوار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط.

يقع متحف"مدام توسو" في دبي بجوار "عين دبي" (Ain Dubai) أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وسيعزز مدام توسو دبي العالمي موقع هذه الوجهة النابضة بالحياة كواحدة من أهم الوجهات جذبًا للسياح في دبي.

وافتتح "مدام توسو" أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقرب من 200 عام من التراث، وتم نحت كل تمثال في "مدام توسو" بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها "ماري توسو" (Marie Tussaud) الشهيرة عالميًّا.

ولنحت تمثال من الشمع يشبه الإنسان قد يستغرق النحات نحو 12 أسبوعًا بشكل إجمالي، وخلال تلك الفترة يقوم فريق العمل بتوثيق 500 قياس دقيق للجسم، وتركيب خصلات شعر حقيقية واحدة تلو الأخرى، مع طلاء طبقات لا حصر لها من الدهانات لبناء درجات تماثل لون البشرة، والمزيد مما يساعد على تحقيق أعلى درجة استنساخ لشكل النجوم والشخصيات المشهورة لدى "مدام توسو"، ولهذا ذاع صيته عالميًّا لأكثر من قرنين.

ويُعد الوقت ودقة الصناعة والحرفية من العوامل المؤثرة على تكلفة تلك التماثيل الشمعية لدى مدام توسو؛ التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 700,000 درهم إماراتي (150,000 جنيه إسترليني) اعتمادًا على التفاصيل المطلوبة.